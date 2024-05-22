«Конечно, поет не так, как в 90-е»: Легостаев отреагировал на новый трек Пугачевой

Алла Пугачева выпустила новую композицию «Ложный стыд», которую можно прослушать на многочисленных интернет-площадках.

Анастасия Волочкова восторженно отнеслась к песне, заметив, что народная артистка всегда делает достойные вещи.

Музыкальный критик и телеведущий Илья Легостаев тоже высказался о песне Примадонны корреспонденту Teleprogramma.pro в позитивном ключе, сделав скидку на возраст звезды, хотя и признал, что в былые годы Алла Пугачева звучала иначе.

«Алла Борисовна, конечно, поет немного не так, как пела в 70, 80 или 90-е годы. Но тем не менее она смогла подобрать музыкальный материал, который очень соответствует ее настроению. На мой взгляд, это отличный трек, который дает понять, чем сегодня живет народная артистка, как она думает о себе, о продолжении своей карьеры.

Альянс с Андреем Мисиным и Михаилом Гуцериевым, мне кажется, открывает новые перспективы для Аллы Пугачевой. Я думаю, что впереди мы увидим еще много удивительных событий, связанных с голосом и музыкой этой певицы», — высказался Илья Легостаев.