Волочкова отреагировала на выход новой песни Пугачевой: «Все ее композиции пропитаны смыслом»

Алла Пугачева в честь дня рождения старшего внука, Никиты Преснякова, выпустила новую песню «Ложный стыд».

Уже сейчас ее можно найти на различных интернет-площадках. В композиции 75-летняя певица обращается к мужчине, которого просит любить ее сильнее и надеется, что чувства не стареют.

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro с позитивом отнеслась к тому, что Примадонна продолжает петь, несмотря на заявления о выходе на пенсию.

«Все ее песни пропитаны смыслом настоящим. И, конечно, они не могут не западать в душу. Я всегда выражаю восхищение творчеством Аллы Борисовны. Это действительно человек-легенда, ею можно только восхищаться и радоваться тому, что мы живем в одну эпоху с ней», — высказалась артистка.