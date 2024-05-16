Разрыв Лопес и Аффлека подтвердил ясновидящий Дионисий: «Вынужден это констатировать»

В американских СМИ появились сообщения о том, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес, которые недавно возобновили свои отношения, находятся на грани расставания. Некоторые источники к тому же утверждают, что пара, которая в прошлом году воссоединилась после 17-летнего перерыва, может разойтись.

В интервью сайту Teleprogramma.pro ясновидящий Дионисий подтвердил, что звезды действительно переживают свои не лучшие времена. Пока они еще не разошлись официально, но уже находятся в стадии расставания.

«Вынужден констатировать, что пара сейчас на грани расставания. Очень жаль», — вздохнул собеседник издания.

Дионисий объяснил, что яркость и успешность знаменитостей не позволяют им построить гармоничный союз. Увы, но сфера личных взаимоотношений у них подвержена множеству различных влияний и факторов, включая притирки, коммуникацию и поиск общих интересов.

Ясновидящий также указал, что Лопес и Аффлек не имеют возможности для перезагрузки и перестроения своих отношений, поскольку они всегда находятся под пристальным вниманием общественности.

«Любое их движение, действие, мельчайший поступок моментально становятся объектами мониторинга и обсуждения. Это, в свою очередь, может привести к временному расставанию, перерыву в отношениях или даже стать причиной их окончательного разрыва», — сказал Дионисий.

В заключение Дионисий призвал людей работать над отношениями и трепетно относиться к чувствам друг друга.

«Друзья, берегите свое счастье! Берегите свое общение, взаимоотношения! И старайтесь свое счастье не выпячивать. Когда у вас спрашивают, все ли хорошо, отвечайте: «Все хорошо, но я работаю над тем, чтобы было еще лучше», — дал совет читателям сайта ясновидящий Дионисий.

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