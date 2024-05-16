Волочкова раскрыла секрет своей красоты: «Баня, купель, массаж и позитив!»

Балерина Анастасия Волочкова продолжает восхищать поклонников своей великолепной физической формой и красотой. После отдыха на Мальдивах она выглядит особенно шикарно.

В интервью с сайтом Teleprogramma.pro Волочкова призналась, что Мальдивы являются ее местом силы и она действительно ощущает себя после поездки на острова свежей, более красивой и сильной.

Анастасия Волочкова сохраняет в себе оптимизм и следит за своим питанием. Она также регулярно посещает русскую баню с погружением в ледяную купель и уверена, что это во многом способствует ее красоте и молодости.

«Я не использую для поддержания красоты никакие процедуры. Моя главная процедура — это балетный зал, русская баня, ледяная купель, профессиональный массаж и позитив!» — сказала звезда изданию.

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