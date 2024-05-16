Боня покрасила волосы в темный цвет, восхитив бьюти-эксперта Довженко: «Максимально стильно»

Виктория Боня. Фото: t.me/v_bonya

Виктория Боня решила попрощаться с образом блондинки.

Виктория Боня на некоторое время изменила свой образ, став блондинкой с помощью колорирования светлых неравномерных прядей с эффектом солнечного воздействия. Однако сейчас звезда решила вернуться к своему естественному цвету волос, оставшись довольной результатом бьюти-эксперимента.

Действительно бытует мнение среди некоторых экспертов красоты, что людям лучше всего подходят оттенки, созданные для них самой природой. Бьюти-эксперт Елена Довженко в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro заметила, что в данном случае Виктория Боня сделала правильный выбор, вернувшись к более темному и равномерному естественному оттенку, однако к выбору колорирования волос нужно все-таки подходить персонифицированно.

«Все индивидуально. Мерилин Монро шатенкой не смогла бы пробиться в шоу-бизнес. Тренд на экостиль и натуральность запущен уже давно, сложные окрашивания уходят. Однотон Боне идет больше в силу ее возрастной категории. Это максимально стильно, в тренде, графично, подчеркивает рельеф лица, глаза», — прокомментировала Довженко.

Эксперт красоты обратила внимание, что светлые блики «беби лайтс», «эффект выгоревших прядей» смотрятся только на молоденьких девочках. 

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Вика Боня с новым цветом волос. Фото: скрин соцсети Вики Бони

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