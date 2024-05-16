Боня покрасила волосы в темный цвет, восхитив бьюти-эксперта Довженко: «Максимально стильно»

Действительно бытует мнение среди некоторых экспертов красоты, что людям лучше всего подходят оттенки, созданные для них самой природой. Бьюти-эксперт Елена Довженко в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro заметила, что в данном случае Виктория Боня сделала правильный выбор, вернувшись к более темному и равномерному естественному оттенку, однако к выбору колорирования волос нужно все-таки подходить персонифицированно.

«Все индивидуально. Мерилин Монро шатенкой не смогла бы пробиться в шоу-бизнес. Тренд на экостиль и натуральность запущен уже давно, сложные окрашивания уходят. Однотон Боне идет больше в силу ее возрастной категории. Это максимально стильно, в тренде, графично, подчеркивает рельеф лица, глаза», — прокомментировала Довженко.

Эксперт красоты обратила внимание, что светлые блики «беби лайтс», «эффект выгоревших прядей» смотрятся только на молоденьких девочках.

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