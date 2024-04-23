Стилист Темиралиева о новом оттенке волос Орловой: «Абсолютно гармонично выглядит»

Известная телеведущая Ольга Орлова предстала на публике в обновленном имидже, выставив видео из салона красоты в соцсети. Звезда решила добавить в свой классический блонд немного интересного оттенка.
Стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева прокомментировала новый оттенок волос ведущей специально для Teleprogramma.pro.
«Ольга не стала кардинально менять цвет волос, высветлять несколько тонов, и я очень ей за это благодарна. Для Ольги было бы чревато стать «перегидрольной блондинкой» или уйти в холодные оттенки, она бы сразу постарела на несколько лет. Сейчас она абсолютно гармонично выглядит», — сказала собеседница издания.
Наталья Темиралиева заметила, что прикорневое затемнение Ольге Орловой тоже очень подходит, поскольку выделяет выгодно черты лица.
«Четко подается линия бровей, ярко выражен цвет глаз», — сказала эксперт.
Стилист-имиджмейкер заметила, что прическа Ольги Орловой с четко линией среза и экстравыпрямлением хорошо будет гармонировать с деловым стилем одежды.
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