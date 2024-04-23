Стилист Темиралиева о новом оттенке волос Орловой: «Абсолютно гармонично выглядит»

Стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева прокомментировала новый оттенок волос ведущей специально для Teleprogramma.pro.

«Ольга не стала кардинально менять цвет волос, высветлять несколько тонов, и я очень ей за это благодарна. Для Ольги было бы чревато стать «перегидрольной блондинкой» или уйти в холодные оттенки, она бы сразу постарела на несколько лет. Сейчас она абсолютно гармонично выглядит», — сказала собеседница издания.