Стилист Темиралиева о новом оттенке волос Орловой: «Абсолютно гармонично выглядит»

Ольга Орлова. Фото: соцсети О. Орловой

Известная телеведущая Ольга Орлова привлекла внимание общественности, представив новый имидж.

Известная телеведущая Ольга Орлова предстала на публике в обновленном имидже, выставив видео из салона красоты в соцсети. Звезда решила добавить в свой классический блонд немного интересного оттенка.

Стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева прокомментировала новый оттенок волос ведущей специально для Teleprogramma.pro.

«Ольга не стала кардинально менять цвет волос, высветлять несколько тонов, и я очень ей за это благодарна. Для Ольги было бы чревато стать «перегидрольной блондинкой» или уйти в холодные оттенки, она бы сразу постарела на несколько лет. Сейчас она абсолютно гармонично выглядит», — сказала собеседница издания.

Наталья Темиралиева заметила, что прикорневое затемнение Ольге Орловой тоже очень подходит, поскольку выделяет выгодно черты лица.

«Четко подается линия бровей, ярко выражен цвет глаз», — сказала эксперт.

Стилист-имиджмейкер заметила, что прическа Ольги Орловой с четко линией среза и экстравыпрямлением хорошо будет гармонировать с деловым стилем одежды.

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