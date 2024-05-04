Ольга Орлова показала фото с сыном и годовалой дочерью: «Ровно 23 года назад я впервые стала мамой»

Ольга Орлова раньше была певицей, а потом стала ведущей шоу «Дом-2». При этом она много помогает животным, особенно собакам. А несколько лет назад телеведущая устроила личную жизнь. Она сыграла свадьбу с бизнесменом Валерием и в 2023 году родила дочку Анну. Артистка сталкивалась с критикой, так как многие не верили, что она сама выносила ребенка. Но Ольга всем давала отпор.

От первого брака с Александром Кармановым у нее есть сын Артем. 4 мая он пришел в гости к маме и поиграл с сестренкой. Телеведущая сделала фото с детьми. Именинник держал на руках сестру, которая принесла для него цветок.

«Ровно 23 года назад я впервые стала мамой. Сегодня я наслаждаюсь своим взрослым, умным и добрым сыном. Ты уже практически дяденька, но знай, что я всегда рядом. Стою тихонечко за твоей спиной, где-то в области сердца, как и каждая любящая мама. Будь, пожалуйста, самым счастливым! Анютка принесла свой первый одуванчик, чтобы подарить его братику. Это ли не счастье?» — написала Орлова.

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Поклонники отметили, что сын похож на маму, а вот дочка пошла в своего отца — у артистки растет голубоглазая блондинка. К слову, самой звезде уже 46 лет. Она следит за фигурой и посещает косметолога.