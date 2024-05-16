«После смерти Дианы вся семья развалилась»: почему больной Карл III не хочет видеть принца Гарри — ответ таролога

Король Великобритании Карл III, который проходит лечение после обнаруженной у него злокачественной опухоли, отказал в аудиенции принцу Гарри, когда тот прилетел в Лондон, чтобы выступить по случаю десятилетия Игр непобежденных. Гарри больше месяца пытался договориться с отцом о встрече, но в Букингемском дворце сослались на большую занятость монарха.

Близкий к королевской семье источник рассказал журналистам, что Карл III отказался от встречи с младшим сыном из-за того, что тот жестко высказался в адрес королевы-консорта Камиллы.

Таролог Аделина Панина подтвердила Teleprogramma.pro, что отношения между британским монархом и его младшим сыном достаточно натянутые, но начались сложности, по ее словам, уже давно.

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«Такое чувство, что Гарри не общается даже со своим братом. Как будто он отошел от семьи. После смерти принцессы Дианы наступили разногласия, и королевская семья развалилась. Все отдалились друг от друга. Некоторые взгляды на жизнь, какое-то неподчинение и нежелание действовать в угоду принципам семьи оттолкнули Гарри от Карла. Возможно, наступит момент примирения, но он будет носить показательный характер. Даже если мы увидим отца и сына вместе, это будет больше на публику», — заявила Аделина Панина.

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