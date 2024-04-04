Астролог предсказала возвращение принца Гарри ко двору: «Все встает с ног на голову»

Хорарный астролог Анастасия Гербер в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, вернутся ли ко двору британский принц Гарри с супругой Меган. Сейчас они вместе с двумя детьми живут в США.
В этом году в жизни королевской семьи произошли большие изменения. Стало известно, что раком больны король Карл III и супруга принца Уильяма. Сам принц, по прогнозу некоторых астрологов, уже до конца нынешней весны взойдет на британский престол.
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По словам Гербер, существует очень большая вероятность, что Гарри с женой вернутся ко двору в течение пяти ближайших месяцев.
«Сейчас идут переговоры о их возвращении. Однако есть вероятность, что они могут не договориться или их могут не устроить условия, тогда эта возможность будет упущена. Идет громадная трансформация, то есть там сейчас все вообще с ног на голову встает. Все зависит от того, как будут меняться обстоятельства. Смена обстоятельств уже меняет исход события, потому что жизнь очень вариативна, но все шансы на возвращение есть», — заявила астролог.