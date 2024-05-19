Хилькевич о воспитании детей сказками: «Вопросы вызывают произведения братьев Гримм»

В последнее время в российском кинематографе произошел настоящий сказочный бум. Российские режиссеры один за другим вдруг стали вспоминать про старые добрые сказки, на которых росли дети всего постсоветского пространства, и экранизировать их.

И, стоит отметить, наш отечественный продукт оказался весьма недурен: в кинотеатры народ идет толпами, причем целыми семьями.

Анна Хилькевич поделилась своим мнением о пользе сказок, их влиянии на детское развитие, а также рассказала про свое отношение к современным сказочным экранизациям.

Актриса, певица и телеведущая Анна Хилькевич солидарна с этим мнением, о чем поведала сайту Teleprogramma.pro.

«Я очень люблю, когда экранизируют разные сказки и переснимают старые фильмы. Недавно как раз думала, когда же экранизируют «Волшебника Изумрудного города», потому что мы с детьми обожаем эту сказку. И вот в конце года мы уже увидим ее на больших экранах. Но мое мнение, что сказку сначала нужно прочитать, а потом уже посмотреть. Если сделать наоборот, это будет уже не так эффективно. Я считаю, что сказки — это один из ключевых элементов, который позволяет очень экологично повлиять на формирование личных переговоров и выстроить правильные ориентиры в подвижном детском подсознании. Поэтому к выбору сказок, к тому, что мы читаем своим детям и вкладываем в их головы, нужно относиться максимально сознательно», — рассказала Анна Хилькевич Teleprogramma.pro.

Вместе с тем Анна Хилькевич считает, что далеко не все произведения (даже старые и проверенные временем) обладают позитивным влиянием на детей.

«Лично у меня огромное количество вопросов вызывают сказки братьев Гримм. Они полны жестокости, страха и грубого отношения к людям, и я не всегда вижу в них мораль и выход из тяжелых ситуаций. В этом случае стоит не забывать, что сказки пишут взрослые люди, и эти сказки являются событиями из взрослой жизни, переданными через метафоры и художественные смыслы.

Поэтому важно фильтровать, но и не приуменьшать важность сказок, ведь это доступный для детей язык. В дошкольных учреждениях есть даже официальный предмет — сказкотерапия. Я считаю, что через сказки можно решить абсолютно любые вопросы, возникающие у ребенка, поэтому постоянно применяю этот инструмент. К примеру, у нас в семье был сложный период, когда девочки только учились выстраивать отношения между собой. Это были постоянные ссоры, дележки и так далее — было тяжело и мне, и им. И где-то в течение месяца я читала им разные сказки, чтобы через них сформировать здоровые отношения. Возможно, результат не был заметен сразу, но через время я увидела, как улучшились и окрепли взаимоотношения между детьми», — высказалась Анна Хилькевич.