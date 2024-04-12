Анна Хилькевич и Ольга Серябкина помирились в эфире ТНТ

Актриса Анна Хилькевич и певица Ольга Серябкина во время утреннего шоу на ТНТ помирились после затяжной ссоры. Эфир 12 апреля был посвящен, конечно же, Дню космонавтики. По совершенно случайному совпадению, это еще и день рождения Ольги Серябкиной.

Это был отличный повод, чтобы Хилькевич и Серябкина зарыли топор войны. Звезды прямо в эфире объявили о своем примирении. Выглядело все очень трогательно. Анна Хилькевич и Ольга Серябкина обнялись и расплакались.

«Мы с Аней, возможно, станем отличным примером для тех, кто смотрит нас сегодня и тоже, возможно, находится в ссоре. Может быть, еще кто-то, кроме нас, сегодня помирится?» - сказала Ольга Серябкина.

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Напомним, знаменитости конфликтовали на глазах у всех своих поклонников в первом сезоне реалити-шоу ТНТ «Выжить в Дубае». Ольга Серябкина обвиняла Анну Хилькевич в неискренности и актерской игре. Анна из-за этого часто плакала. Кстати, на программе «Утро. ТНТ» Анна Хилькевич и Ольга Серябкина встретились впервые после участия в шоу «Выжить в Дубае».