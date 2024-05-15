Психолог объяснила, почему Нинидзе просит прикрыть ее тело в кино: «Далеко не все актрисы захотят это показывать»

Актриса Нино Нинидзе рассказала в программе «Кино в деталях», что старается избегать полностью обнаженных сцен. При этом у нее стройная фигура. В 32 года ей удается быть в форме.

Актриса уточнила, что против того, чтобы появляться в кадре полностью голой. Она не стала утаивать, что порой в некоторых сценах даже настаивает, чтобы ее тело было прикрыто.

«Я стараюсь все-таки, чтобы это не бросалось в глаза и у человека не было ощущения, что это какая-то эротика или что-то переходит за какую-то грань. Когда я пришла на знакомство с режиссером, я настояла на том, чтобы моя героиня не обнажалась так, как все мои коллеги», — заявила Нино.

Психолог Анна Завгороднева рассказала Teleprogramma.pro, с какими трудностями сталкиваются актрисы, когда им нужно обнажаться на камеру. Также она объяснила, почему Нинидзе могла принять такое решение.

«Классный вопрос, который можно рассмотреть с разных сторон. Например, как к этому отнесется муж актрисы. Тем более если он не из публичной сферы. Это нормально, когда человеку не хочется, чтобы его супругу видели в обнаженном виде и обсуждали все, кто пожелают. Все-таки обнажение — это вопрос интимный. Кино — это тот вид искусства, где показывают зарисовки из жизни, чтобы донести смысл до зрителя. Если персонаж находится в ситуации, где он должен быть обнажен, начиная от любовных сцен и заканчивая экстремальными ситуациями, то далеко не все актеры и актрисы захотят это показывать. Может быть история про родителей, которые могут это тяжело воспринять. Также это может коснуться детей — как к этому отнесутся одноклассники или одногруппники. Поэтому актриса может отказываться от обнаженных сцен, чтобы сохранить свое психологическое здоровье, а также ради безопасности своих близких», — пояснила психолог.

У Нинидзе есть сын Александр. А также она состояла в отношениях с Максимом Виторганом, но он тоже актер, поэтому спокойно относится к обнаженным сценам в кино. А вот Нонна Гришаева заявляла, что для нее постельные сцены табу.

Может быть еще вопрос ее собственный, морально-этический. Мое тело — это мой храм. Он только для меня, и только я решаю, кому мое тело видеть целиком и полностью. Факторов очень много, почему актриса может отказаться от постельных сцен. При согласии на такие съемки есть какой-то уровень свободны, понимание близких и уверенности, что твое тело прекрасно, чтобы его показать. Обнаженная натура в искусстве далеко не новость. Если углубиться в кинематографический процесс, то от актеров часто можно услышать в интервью, что очень важно, какая атмосфера на площадке, есть ли доверие в команде, безопасная ли там обстановка. Актриса может думать, что способна в кадре раздеться, а когда наступит момент, она может осознать, что вокруг нее не те люди, при которых она может раздеться. Важно, какая это сцена. Будет ли ей спокойно с мыслью, что ее видели в таком виде зрители. Актрисе нужно очень хорошо обдумывать, сможет ли она с последствиями довольно комфортно жить. Актрисы также должны понимать, что большая доля комментариев будет о том, хороша она или нет внешне. Далеко не все могут выдержать такие комментарии. Женщина свою психику будет уберегать от негативных комментариев окружающих», — поделилась эксперт.

Также психолог напомнила, что есть дублеры, которые готовы выручить актеров в постельных сценах. Они специально работают над своей внешностью, чтобы потом сниматься без одежды и монетизировать это.

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