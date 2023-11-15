Актриса Банщикова раскрыла реакцию мужа на ее участие в постельных сценах

Актриса Анна Банщикова 16 лет счастлива в браке с адвокатом Всеволодом Шахановым.

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Он с пониманием относится к ее работе, даже если супруге приходится участвовать в постельных сценах.

Шаханов не выставляет Анне претензий, поскольку понимает, что это ее профессия.

«Он ко всему этому относится с пониманием. Это входит в «ужасы профессии», как говорит один мой друг, режиссер», — рассказала Банщикова в интервью порталу Леди Mail.ru.

По словам артистки, у нее было желание, чтобы мужчина рядом с ней был сильнее, мудрее и разделял ее интересы. В отношениях с Всеволодом все это присутствует, отметила она.