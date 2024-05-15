«Дети будут, потребуются вложения»: о будущем Харламова и Ковальчук — таролог Горшкова

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Фото: Global Look Press

Эксперт считает, что Гарик Харламов и Катерина Ковальчук готовы к будущим наследникам.

Гарик Харламов заявил в шоу на YouTube-канале Gazgolder, что планирует еще детей, кроме дочери Насти, которую ему родила вторая жена Кристина Асмус.

В настоящее время юморист планирует сыграть свадьбу с Катериной Ковальчук, о чем успел рассказать своим поклонникам. 

Сайт Teleprogramma.pro  попросил таролога Анну Горшкову сделать расклад на будущее этой пары в ближайший год и узнать, насколько реальны планы Гарика Харламова относительно продолжения рода с Катериной Ковальчук.

«Сразу скажу, что вероятность большая, об этом говорит старший аркан «Солнце», завершающий в раскладе. Но эта ситуация потребует от пары вложений. Часто «Пятерка пентаклей» говорит о решении вопросов, связанных с какими-то физиологическими моментами. То есть, возможно, надо будет дополнительные обследования пройти. Это будет волнительный процесс по «Королеве чаш». Но результат ожидается хороший, ребенок вполне возможен», — прокомментировала таролог Анна Горшкова.

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По словам Анны Горшковой, главным инициатором рождения детей является Гарик Харламов, который чувствует себя состоявшимся мужчиной, готовым принимать серьезные решения. Он способен настоять на своем, взвесив все за и против. Катерина Ковальчук тоже уже вполне созрела и готова к деторождению.

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