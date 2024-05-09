Ольга Зарубина — об Алле Пугачевой: «Ничего не опустело в России без нее»

Популярная некогда певица Ольга Зарубина поделилась своим экспертным мнением о вокальных способностях Аллы Пугачевой.

Как считает Ольга Зарубина, Алла Пугачева никогда не обладала выдающимся вокалом, но зато была сильна в драматургии и презентации песен. Именно этот дар, по словам Ольги Зарубиной, позволил Алле Пугачевой добиться признания и любви у публики.

Ольга Зарубина сравнила пение Аллы Пугачевой с чтением стихов под музыку. Она также отметила, что отъезд Пугачевой из России не оставил пустоты в музыкальной индустрии страны.

«Ничего не опустело в России без нее», - отметила Ольга Зарубина.

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Певица выразила уверенность в том, что и сама Алла Борисовна это прекрасно понимает.

По материалам MK.RU

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