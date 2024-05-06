Шаляпин заявил, что Пугачева нарочно поддержала певца Русских в шоу «Голос»: «Пытается пропиариться, ухватиться за молодежь»

Недавно состоялся финал шоу «Голос». Победителем проекта стал подопечный Полины Гагариной Богдан Шувалов. Примечательно, что уехавшая за границу Алла Пугачева следила за участниками шоу. Она выделила сначала Георгия Руссках. «Браво!» — написала артистка в соцсети, выложив его фото. Затем Примадонна отметила Анастасию Садковскую и назвала ее настоящей певицей.
Для Teleprogramma.pro ситуацию прокомментировал Прохор Шаляпин. Он считает, что такая протекция со стороны Аллы Борисовны сейчас уже ничем не может помочь артисту. Более того, артист уверен, что она поддержала Русских специально.
«Ой, я думаю, что уже ни о каких протекциях не может идти и речи, все уже. Я думаю, да, конечно, знакомые у нее остались, но против народа не попрешь при любых раскладах. Потому что все-таки как бы не старались, они напрямую все равно зависят от мнения общественности. Вот и когда твое царство превратилось в черепицу, как в «Золотой антилопе», уже бесполезно, поэтому она вредничает специально, нарочно. Она же русская баба обычная.
По принципу: сожгу свой дом, лишь бы у соседа сарай сгорел. Шувалова я знаю лично. Он очень многогранный и талантливый человек. Он действительно очень скрупулезно относится к своей профессии.
И понимаете, быть звездой, это не только горлопанить. Это еще и психические всякие возможности. Я об этом все время говорю. То есть просто красиво ноты выпевать — этого недостаточно. Вот я, я верю в Богдана, потому что уверен, что он очень сильный артист. Она не выделила Богдана специально. Уже понятно с точки зрения психики, что он будет звездой и сделает все возможное.
Я тоже на него ставлю. А она это нарочно говорит», — заявил Прохор.
Богдан Шувалов стал победителем. Фото: соцсети Богдана Шувалова
Он выразил мнение, почему порой победителей проектов хвалят меньше, чем их конкурентов по шоу.
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«Настоящие такие вот звезды, они все манипуляторы, все эгоисты, все думают только о себе и никогда никто не будет вот действительно хвалить по-настоящему талантливого конкурента» — подчеркнул певец.
«Она это делает нарочно. Она понимает, что у Богдана больше шансов. И вот нарочно пытается пропиариться, ухватиться за молодежь.
У меня только омерзение вызывает все это, честно говоря. Сколько можно, хочется уже, чтобы сменили пластинку, перестали о ней писать и оставили ее в покое. Уехала — Бог с ней», — высказался артист.
Георгий Русских занял второе место в шоу. Фото: соцсети Георгия Русских