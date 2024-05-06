Шаляпин заявил, что Пугачева нарочно поддержала певца Русских в шоу «Голос»: «Пытается пропиариться, ухватиться за молодежь»

Недавно состоялся финал шоу «Голос». Победителем проекта стал подопечный Полины Гагариной Богдан Шувалов. Примечательно, что уехавшая за границу Алла Пугачева следила за участниками шоу. Она выделила сначала Георгия Руссках. «Браво!» — написала артистка в соцсети, выложив его фото. Затем Примадонна отметила Анастасию Садковскую и назвала ее настоящей певицей.

Для Teleprogramma.pro ситуацию прокомментировал Прохор Шаляпин. Он считает, что такая протекция со стороны Аллы Борисовны сейчас уже ничем не может помочь артисту. Более того, артист уверен, что она поддержала Русских специально.