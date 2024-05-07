Продюсер Рудченко о желании Орбакайте собрать деньги на корпоративах: «Народу не нравится, что Кристина приезжает в Россию как гастарбайтер»

Когда-то Кристина Орбакайте была согласна выступить на закрытой вечеринке или корпоративе за 4,5 млн рублей. Однако в этом году поп-дива повысила эту ставку на миллион. Приехать в Россию и выйти на сцену она согласна за 5,5 млн рублей. При этом якобы знаменитость согласна выступить в Кремлевском дворце на благотворительном концерте по случаю Дня защиты детей 1 июня и вовсе без гонорара.

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В беседе с сайтом Teleprogramma.pro продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко прокомментировал желание Кристины Орбакайте сконцентрироваться именно на частных мероприятиях в России. Он считает, что из-за возможных срывов ее выступлений и бойкотирования активистами певица даже не собирается организовывать массовые мероприятия, так называемые сольники.