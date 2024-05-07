Орбакайте согласилась выступать в Кремлевском дворце бесплатно с песней Пугачевой «А знаешь, все еще будет»

Кристина Орбакайте согласилась выступать в Кремлевском дворце бесплатно. Певица, судя по всему, приедет в Россию уже через месяц, чтобы спеть на фестивале по случаю Дня защиты детей 1 июня. Артистка может исполнит песню своей именитой мамы Аллы Пугачевой «А знаешь, все еще будет». После этого певица может продолжить свой гастрольный тур по стране, правда расценки на концерты поп-дивы взлетят в цене. Желающим пригласить Кристину Орбакайте на свои мероприятия придется подготовить около 5,5 миллионов рублей.

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Как передает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник, певица вела переговоры еще несколько месяцев назад. Они прошли успешно. на концерте в честь Дня защиты детей Кристина Орбакайте выступит предпоследней, если все договоренности будут сохранены. При этом якобы артистка дала понять, что ей и вовсе не нужен гонорар за ее появление в Кремлевском дворце, ради такого события она готова пойти на уступки, раз речь идет о благотворительном концерте.

Ранее Алла Пугачева вступила в полемику со Стасом Михайловым, заявив, что не намерена возвращаться в Россию. Как певица относится к тому, что Кристина Орбакайте продолжает зарабатывать на родине деньги, не известно.