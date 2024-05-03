Барецкий заявил, что отказал Бузовой в отношениях: «Не может простить, строит козни»

Шоумен Стас Барецкий в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro заявил, что очень давно якобы имел интрижку с Ольгой Бузовой.

Как заявил Стас, они с Ольгой знакомы еще с детства и между ними проскакивала искра, однако он решил не подкидывать дров, поскольку уже был в отношениях. Это якобы не устроило Бузову, которая оказалась мстительной и до сих пор вставляет ему палки в колеса.

«У меня с Бузовой натянутые отношения из-за нашего романчика, так сказать. Просто в свое время я Ольге отказал в отношениях, так как у меня была другая девушка. И Ольга мне это не может простить и строит всякие козни. Я, кстати, Бузову знаю давно, мы учились с ней в одной школе, но я лет на десять старше», — сказал Барецкий изданию.

Шоумен уверен, что ведущая до сих пор не может отойти от боли расставания с ним. И сейчас совсем не похожа на ту «зажигалочку», которой была в былое время.

«Раньше Бузова была более доброй и светлой. Сейчас стервозность и желчь ее переполняют, это из-за неразделенной любви ко мне», — уверен собеседник Teleprogramma.pro.

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