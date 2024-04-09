Волочкова о мужчине, с которым улетит на Мальдивы в мае: «Подарил свадебное платье!»

Балерина Анастасия Волочкова раскрыла эксклюзивную информацию изданию Teleprogramma.pro о том, с кем она на этот раз отправится в свой ежегодный отпуск на Мальдивы. Известно, что избранник знаменитости настроен очень серьезно.
«Это любовь пятнадцатилетней давности и даже больше!» — сказала балерина.
По словам Волочковой, мужчину, который сейчас пытается зажечь в ее сердце «погасшую свечу», зовут дон Мигель, он из Чили.
«Он мне подарил свадебное платье! И подарил коня шоколадного цвета! Но я его не забрала», — призналась Анастасия.
Напомним, артистка не изменяет своей традиции и всегда весной улетает на райские острова, чтобы погрузиться в мир счастья, умиротворения и роскоши. Чаще всего звезда делает это в компании красивых и богатых мужчин.
В отпуск на Мальдивы в 2024 году с новым-старым возлюбленным балерина отправится с 1 по 9 мая.
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