Волочкова о мужчине, с которым улетит на Мальдивы в мае: «Подарил свадебное платье!»

Балерина Анастасия Волочкова раскрыла эксклюзивную информацию изданию Teleprogramma.pro о том, с кем она на этот раз отправится в свой ежегодный отпуск на Мальдивы. Известно, что избранник знаменитости настроен очень серьезно.

«Это любовь пятнадцатилетней давности и даже больше!» — сказала балерина.

По словам Волочковой, мужчину, который сейчас пытается зажечь в ее сердце «погасшую свечу», зовут дон Мигель, он из Чили.

«Он мне подарил свадебное платье! И подарил коня шоколадного цвета! Но я его не забрала», — призналась Анастасия.

Напомним, артистка не изменяет своей традиции и всегда весной улетает на райские острова, чтобы погрузиться в мир счастья, умиротворения и роскоши. Чаще всего звезда делает это в компании красивых и богатых мужчин.

В отпуск на Мальдивы в 2024 году с новым-старым возлюбленным балерина отправится с 1 по 9 мая.

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