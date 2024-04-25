Самойлову могут лишить родительских прав, пояснила адвокат Галимарданова: «Если продолжит злоупотреблять правами»

Накануне стало известно, что блогер Оксана Самойлова и ее муж рэпер Джиган давали своей старшей дочери Ариель алкоголь. Девочке всего 12 лет.

Признание произошло в время записи интернет-шоу для ее матери. Многие зрители были поражены, что подросток сказала об этом без всякого стеснения, будто бы в этом нет ничего плохого.

«Какой ужас! Родители, которые дают алкоголь своему ребенку, не заслуживают звания родителей. Я бы никогда не позволила своему сыну пробовать алкоголь, это очень опасно для его здоровья и будущего», «Просто возмутительно! Не могу поверить, что родители могут дать своему ребенку вино. Это нарушение всех норм и правил воспитания», «Это неправильно и безответственно со стороны родителей. Это не только нарушение закона, но и пренебрежение здоровьем и благополучием ребенка», — написали пользователи Сети в комментариях.

Сайт Teleprogramma.pro обратился к адвокату Татьяне Галимардановой за пояснением, не рискуют ли эти публичные личности лишиться своих родительских прав. Судя по ответу правозащитницы, такой вариант они не должны исключать.

Лишить родительских прав нерадивых родителей можно только по решению суда и в том случае, если они продолжат потчевать своих наследников горячительными напитками. Если одумаются, то и повода подавать на них заявления не будет.

«Такое решение принимается в исключительных случаях при доказанности стойкого виновного поведения родителя, с учетом характеристики личности родителя и других конкретных обстоятельств, а также с учетом интересов ребенка. Суд предупреждает родителя о необходимости изменения своего отношения к воспитанию детей путем вынесения предупреждения. Если родитель продолжит злоупотреблять своими родительскими правами, в частности что выражается в склонение к употреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, суд может принять решение о лишении родительских прав», — прокомментировала адвокат.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».