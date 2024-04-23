Психолог Барабанов о старшей дочке Самойловой: «Любой ребенок в 12 лет пробует взрослые вещи»

Известная блогер и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова шокировала общественность новостью о том, что ее двенадцатилетняя дочь Ариела успела попробовать алкоголь. Однако психолог Родион Барабанов, говоря о воспитании наследницы звезды, поспешил успокоить народ через сайт Teleprogramma.pro. Он заявил, что в таком возрасте многие дети пробуют взрослые напитки, и это не обязательно приводит к развитию пагубных привычек.

«Ни к чему такое воспитание привести не может, потому что любой ребенок в подростковом возрасте, а 12 лет — это вхождение девочки в период подростковости, пробуют взрослые вещи. Они пытаются взрослеть и самоутверждаться в том, что они уже не дети», — сказал Барабанов журналисту сайта.

По словам клинического психолога, алкоголь, как и косметика, которую девочки пробуют, одалживая туши и другие принадлежности для макияжа у матерей, являются частью нормального подросткового развития. Таким образом ребенок причисляет себя к взрослости и самоидентифицируется как растущая личность.

Отметим, что психиатр-нарколог Алексей Казанцев в интервью изданию крайне не советовал людям любого возраста, и особенно детям, пить горячительные напитки.

«У детей есть риск так называемой предрасположенности к возникновению зависимостей. Об этом необходимо не забывать», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что алкоголь крайне вреден и разрушает нейронные связи в мозге, негативно влияя на развитие подростка. При этом безопасной дозы алкоголя не существует.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».