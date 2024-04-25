Сорокин высказал опасения по поводу больной Бузовой: «Там действительно что-то случилось»

Известная певица и медиаперсона Ольга Бузова поделилась с подписчиками в социальных сетях фотографией, на которой она запечатлена в больничной палате. В подписи к фото Бузова упомянула, что госпитализирована, однако не раскрыла подробности своего диагноза.

Подобные действия среди знаменитостей — далеко не редкость, они часто пытаются заинтриговать публику, возбуждая интерес к себе. Клава Кока, Наталья Рудова и другие селебрити также выкладывают в соцсети фотографии с капельницами и больничными койками, не рассказывая, зачем и почему оказались в палате.

Журналист и популярный эксперт различных телешоу Денис Сорокин в интервью сайту Teleprogramma.pro высказал мнение, что многие знаменитости используют снимки из больниц в качестве способа напомнить о себе и привлечь внимание. Однако он также предположил, что конкретно у Ольги Бузовой действительно возникли серьезные проблемы со здоровьем, поскольку она работает без отдыха, на износ, не заботясь о своем состоянии.

«Артисты понимают, что если тебя нет в информационном пространстве, то, значит, тебя нет вообще нигде. Для того, чтобы поддерживать свою популярность, многие из них идут на разные уловки. Но не все. Иногда это бывает и правдой. Вот помните историю с Юлией Началовой?» — отметил журналист.

Он также добавил, что Ольга Бузова всегда относилась к теме здоровья серьезно и трепетно, поэтому ее публикация вызывает беспокойство.

«Думаю, если она выложила фото из больницы, то там действительно что-то случилось. На здоровье она всегда очень трепетно реагировала», — подчеркнул журналист.

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