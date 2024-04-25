Ольга Бузова сообщила о проблемах со здоровьем: «Легла в больницу»

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Поющая телеведущая Ольга Бузова поделилась снимком из больничной палаты.

Телеведущая и певица Ольга Бузова утром в четверг разместила в своем телеграм-канале снимок из больничной палаты. Вероятно, в качестве превентивного доказательства правдивости и искренности своих слов.

Под фотографией Ольга Бузова объявила о временном уходе из социальных сетей из-за предстоящей операции. Ольга Бузова попросила поклонников не терять ее и не волноваться понапрасну, давая понять, что какое-то время не выйдет на связь.

«Не теряйте меня. Я немного пропаду из Сети. Легла в больницу», - написала Ольга Бузова.

Ольга Бузова в больнице. Фото: соцсети Ольги Бузовой

Никаких деталей о своем состоянии Ольга Бузова разглашать не стала.  Но судя по всему, теледиве предстоит плановая операция. Фанаты поддержали Ольгу Бузову и пожелали ей скорейшего выздоровления и возвращения в соцсети.

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