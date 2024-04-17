О возвращении Аллы Пугачевой в Россию ясновидящая Татьяна Кармолог: «Ближе к осени»

Алла Пугачева, мягко говоря, неудачно отметила день своего рождения в Израиле: в одиночестве и под бомбежкой иракцев. Не удивительно, что поклонники артистки с большим усердием стали уговаривать ее в соцсетях вернуться домой, ведь в России она бы точно не оказалась в юбилей без друзей и близких.

Teleprogramma.pro поинтересовалась у ясновидящей Татьяны Кармолог, каким видит она будущее звезды СССР и России. Эксперт считает, что певица может вернуться на родину. И не исключено, что это произойдет довольно скоро.

«У Аллы Борисовны с 10 апреля 2024 года по астрологическому прогнозу начинается очень трудный жизненный этап в 2024 году. Алла Борисовна задумывается: «А может, вернуться в Москву?» У нее эта мысль появлялась уже не один раз.

Но если посмотреть на влияние звезд по астрологии на переезд Аллы Борисовны, то для этого будут благоприятны такие месяцы, как май, август и сентябрь. Чем ближе к осени, тем больше вероятность, что Алла переедет на прежнее место жительства. Май может послужить резкой эвакуацией Аллы домой, речь идет о вынужденном переезде, не о запланированном», — сказала Татьяна Кармолог.

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