Почему Бледанс всегда показывает «особенного» сына и не афиширует обычного: мнение таролога Абравитовой

Эвелина Бледанс накануне опять заставила о себе заговорить в Сети и в СМИ. Звезда накликала на себя лавину комментариев о неправильном воспитании сына Семена, страдающего синдромом Дауна. Звезда сняла видеоролик для Сетей, целуя «особенного» сына в губы.

Таролог Марианна Абравитова высказала Teleprogramma.pro свое видение ситуации. Она убеждена, что ничего запредельного в таком поведении нет, это обычная любовь мамы и сына.

Единственное, что ее смутило, что это все делается напоказ, ради хайпа. Тем более что старшего сына Николая, здорового, Эвелина Бледанс не столь охотно демонстрирует публике. Многие вообще не знают о его существовании.

«Можно, конечно, осуждать Эвелину Бледанс за такое поведение, а можно и поддерживать ее в таком поведении, но факт остается фактом — ребенок особенный. И каждая мать знает, что больше внимания и любви она проявляет к тому, кто среди ее детей, скажем так, больше в ней нуждается. Кого жальче, кого хочется согреть, прикрыть, защитить, поэтому ничего особенного здесь нет. Но вот то, что происходит это на публику, это, конечно, другой вопрос. Эвелина Бледанс — человек медийный, публичный. И, конечно, такие люди живут вниманием со стороны людей. Если это внимание иссякает, они находят способы для того, чтобы эти волны внимания на себя направить», — объяснила эксперт.

Напомним, сын Николай родился у Эвелины Бледанс от второго мужа, израильского бизнесмена, в июле 1994 года. В настоящее время живет в Израиле.

Семен появился на свет в браке с третьим мужем Александром Семином, продюсером и режиссером, в апреле 2012 года.

В настоящий момент знаменитость свободна.

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