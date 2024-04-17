Психолог Барабанов о поцелуе Бледанс с сыном: «Между матерью и ребенком не должно быть таких отношений»

Teleprogramma.pro попросила прокомментировать это видео с Эвелиной Бледанс клинического психолога Родиона Барабанова.

«В первую очередь — это игра на публику. То, что в психологии попадает под определение «демонстративное поведение». В данном случае демонстративное поведение матери для того, чтобы продемонстрировать публике то, насколько она может быть непосредственным принимающим родителем для своего ребенка, а любой недуг для нее не является проблемой.

Да, она любит своего ребенка таким, каков он есть, но все это с грубым перекосом в парентификацию, когда путаются понятия, когда ребенок — это не только ребенок, но и в данном случае партнер.

Между матерью и ребенком не должно быть таких отношений. Было бы гораздо лучше, если бы Эвелина продемонстрировала то, как она умеет с особенным ребенком заниматься, как она умеет особенному ребенку уделять время, организовывая его досуг, какие-то мероприятия по его развитию, которые соответствовали бы синдрому Дауна. А то, что мы видим, — это игра на публику, какое-то лицедейство. Это вызывает смешанные чувства, честно говоря», — сказал эксперт.

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