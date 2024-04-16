Экстрасенс Хуснетдинова: «Если Пугачева скажет народу, что любит его, он простит и примет назад»

Тяжело прошел юбилей Аллы Пугачевой в Израиле 15 апреля. Вместо глаз миллионов поклонников, многочисленных друзей и близких она оказался под бомбежкой в Израиле.

Певица пригласила к себе друзей в Кесадию, но они не прилетели: кто-то испугался ситуации, а кто-то не смог из-за закрытия границы в данный период. В итоге певица осталась в полном одиночестве, не считая ее маленьких детей, поскольку даже муж оказался в данный период на гастролях.

Медиум и экстрасенс Айгуль Хуснетдинова считает, что певице таким образом было показано свыше, что она себя вела неправильно, слишком возгордилась, ощутила себя настоящей Примадонной, стоящей над своим народом. Вот и результат.

Однако эзотерик уверена, что даже после этого россияне могут простить свою любимицу.

«У нее есть шанс. Если Пугачева скажет своему народу, что любит его, он все простит и примет назад. Если она скажет: «Моя родина там, в России», ей все простят. Любовь людская легко вернется. Но возникает вопрос: захочет ли она это сделать? Она была певицей, которая могла достучаться до любого сердца, но она уехала в другую страну. Как это возможно? Она должна была быть в России, с россиянами. С ее стороны это большая ошибка, конечно», — прокомментировала экстрасенс.

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