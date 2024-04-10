Алибасов-младший сообщил, что Пугачева подарила его семье один миллион рублей после пожара в квартире

Вокруг имени Аллы Пугачевой сейчас вновь разгорелись горячие споры из-за новости о том, что про нее якобы решила снимать фильм Ксения Собчак. Дескать, ведущая намерена вернуть доброе имя народной артистке.

Однако многие звезды уверены, что ни в какой поддержке экс-жена Филиппа Киркорова не нуждается.

Анастасия Волочкова посоветовала Ксении Собчак лучше заняться восстановлением собственного имени, заметив, что известной певице корректировать репутацию не нужно, ее и так любят люди. А также задалась вопросом, что же будет в этой ленте об Алле Пугачевой — точно ли нормальный контент?

Продюсер Бари Алибасов – младший тоже уверен, что Алла Пугачева как была народной любимицей, так и осталась ею. Да и селебрити ее обожают за доброту и бескорыстность. Например, она очень помогла семье Алибасовых в час беды деньгами.

«Алла Борисовна не теряла своей репутации. Я очень ее люблю. Алла Борисовна как минимум нашей семье молча перевела один миллион рублей, когда сгорела квартира. Я абсолютно уверен, что Алле Пугачевой плевать на всех, ей неважно, кто и что о ней думает. Люди могут снимать фильмы, ругать их, восхищаться этими фильмами, она все равно будет делать то, что считает нужным. За это я ее люблю и уважаю как человека», — сказал Бари изданию Teleprogramma.pro.

Продюсер заметил, что всю жизнь будет помнить о материальной помощи со стороны звезды, потому что живет в этой квартире. А в благодарность о ее доброте он с отцом повесил в одной из комнат портрет Пугачевой во всю стену. «Она для меня как минимум порядочный человек», — сказал Бари Алибасов – младший.

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