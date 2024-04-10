Волочкова о Пугачевой: «Ее репутацию никто не сможет запятнать!»

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro отреагировала на новость о том, что Ксения Собчак собирается снять фильм об Алле Пугачевой, чтобы отбелить ее репутацию. Об этом рассказывал активист Виталий Бородин.

Волочкова заявила, что Примадонне не нужно улучшать репутацию — с ней у нее все в порядке, а вот Собчак звезда посоветовала как раз задуматься на эту тему.

«Ее (Пугачевой. — Прим. ред.) репутацию никто не сможет запятнать. Этот человек — легенда, великий человек, и я ей очень благодарна. Она мне помогла своим именем, своим величием, поэтому, о чем вы говорите вообще? Возвращать репутацию, которую запятнать невозможно? А вот что касается Ксении Собчак, то ей надо задуматься о том, чтобы вернуть репутацию… И поможет ли Ксении Собчак что-нибудь?» — высказалась знаменитость.

Анастасия Волочкова заявила, что Ксения Собчак не имеет права прикасаться к имени Аллы Пугачевой. И задалась вопросом: «А в курсе ли Алла Борисовна, что Ксения Собчак снимает о ней фильм? В курсе ли она о чем будет эта картина?»

Балерина заметила, что работы телеведущей часто носят позорный характер, как это было в ее случае. Напомним, несколько лет назад Ксения Собчак пришла к ней в дом во время съемок шоу «Осторожно, Собчак!» и стала без спроса лазить по ее шкафам, выставляя на публику интимные вещи Волочковой.

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