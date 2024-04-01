Волочкова раскрыла имя мужчины, с которым отдохнет на Мальдивах: «Приглашал на свое ранчо»

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.pro сделала неожиданное признание. Она рассказала, что в ее личной жизни произошли кардинальные изменения.

Анастасия планирует отдохнуть на майские праздники с человеком, с которым познакомилась в Чили еще 14 лет назад. Зовут его дон Мигель. По словам Анастасии, она написала о нем в своей книге.

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«Это замечательный мужчина, он приглашал меня на свое ранчо в городе Талька в Чили. Дон Мигель позвонил мне вчера, он уже взял билеты на Мальдивы. Он прилетает, и с 4 по 8 мая мы с ним на Мальдивах отдыхаем. И я думаю, что он будет режиссером моего нового клипа на песню «Слезы моих бывших». Вот у меня план такой: на Мальдивах снять клип на мою песню», — поделилась балерина.

Она также рассказала, что дон Мигель спроектировал специально для нее мотобайк и катал ее на нем. Спереди этот мотоцикл выглядит как байк, а сзади — как «Феррари».

Кроме того, по словам Анастасии Волочковой, ее давний друг подарил ей коня и катал ее на частных самолетах, лично сидя за штурвалом.