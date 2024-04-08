Актер из «Реальных пацанов» Селиванов сказал, что воспитывает детей второй жены как своих

Владимир Селиванов, ставший знаменитым после выхода теленовеллы «Реальные пацаны», недавно стал второй раз папой. Дочку Еву ему подарила первая жена Виктория, а второго ребенка, сыночка Кирюшу, артисту родила его вторая возлюбленная — Александра Калмыкова.

Любопытно, что после рождения малыша он написал в микроблоге: «Теперь нас шестеро!»

Некоторые фолловеры не поняли математики. Но на самом деле Владимир не разделяет своих детей и наследников своей второй супруги от ее первого брака. А у нее их двое — мальчик Данила и девочка София.

«Считаю своими!» — признался Владимир Селиванов Teleprogramma.pro.

«У нас теперь большая семья, о которой я всегда мечтал!» — порадовался актер.

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