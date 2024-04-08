Селиванов из «Реальных пацанов» про родившегося сына: «Похож на меня»

Владимир Селиванов на днях стал дважды папой. От первого брака с Викторией у него уже была замечательная дочурка Ева, а теперь он является еще и счастливым отцом мальчугана Кирилла.

Наследника артисту из сериала «Реальные пацаны» подарила его избранница Александра Калмыкова, которая стала мамой в третий раз! Она тоже уже была замужем и воспитывает сына Данила и дочку Сонечку от первых отношений.

Teleprogramma.pro удалось поговорить с Владимиром Селивановым и узнать, как сейчас дела у малыша, молодых мамочки и папочки.

«Здоровье у Саши и Кирилла хорошо, малыш уже дома. По поводу того, на кого похож ребенок: все утверждают разное, но большинство говорят, что сын похож на меня, и я с ними согласен», — поведал Владимир. (Смеется.)

Знаменитость не стала скрывать, что для него, как для родителя, огромная радость иметь разнополых наследников.

«Очень рад, что именно сын!» — воскликнул Селиванов.

«В будущем дам ребенку выбор, чтобы он сам выбирал, кем стать, никогда не буду настаивать на чем-то своем. Я точно так же и дочку Еву воспитываю, а еще Данила и Софию — детей Саши, которых я тоже считаю своими. У нас теперь большая семья, о которой я всегда мечтал! Поддерживаю их выбор во всем, могу только подсказывать и советовать, исходя из своего опыта», — рассказал изданию актер.

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