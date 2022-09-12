Миллион дизлайков: тизер фильма «Русалочка» не понравился пользователям YouTube

Количество лайков и дизлайков под тизер-трейлером нового фильма студии Disney «Русалочка» показало, как много интернет-пользователей негативно оценивает идею назначить на роль принцессы подводного царства Ариэль темнокожую актрису Холли Бэйли. На данный момент тизер посмотрели более 9,1 миллиона человек, и свыше 1,1 миллиона пользователей видеосервиса поставили этому видео дизлайк.
Кто-то из отметившихся наверняка сделал это просто потому, что он расист, другие же, по их признанию, всего лишь хотели видеть фильм правдивым. В сказке Ганса Христиана Андерсена главная героиня была светловолосой и светлокожей (из-за постоянного проживания под водой). Превращать историю в фарс ради инклюзивности студии Disney не стоило, уверены поклонники русалочки.
Тизер «Русалочки» заработал первый миллион дизлайков
Проверяя эту новость, многие из наших читателей наверняка отправятся на YouTube, чтобы посмотреть свежее количество дизлайков под видео. И увидят там лишь количество отметок «Нравится». Напомним, что видеосервис перестал в дефолт-режиме показывать число дизлайков пояснив это тем, что грустное зрелище может «оскорбить авторов» и лишить их желания работать дальше.
Вернуть количество дизлайков YouTube можно установив на свой браузер специальное расширение. К примеру, для браузера Google Chrome подойдет расширение Return YouTube Dislike.
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