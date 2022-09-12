Миллион дизлайков: тизер фильма «Русалочка» не понравился пользователям YouTube

Количество лайков и дизлайков под тизер-трейлером нового фильма студии Disney «Русалочка» показало, как много интернет-пользователей негативно оценивает идею назначить на роль принцессы подводного царства Ариэль темнокожую актрису Холли Бэйли. На данный момент тизер посмотрели более 9,1 миллиона человек, и свыше 1,1 миллиона пользователей видеосервиса поставили этому видео дизлайк.

Кто-то из отметившихся наверняка сделал это просто потому, что он расист, другие же, по их признанию, всего лишь хотели видеть фильм правдивым. В сказке Ганса Христиана Андерсена главная героиня была светловолосой и светлокожей (из-за постоянного проживания под водой). Превращать историю в фарс ради инклюзивности студии Disney не стоило, уверены поклонники русалочки.