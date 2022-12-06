«Когда еще будет такой шанс?»: Марго Робби устроила себе на съемках поцелуй с Брэдом Питтом не по сценарию

В декабре в Америке выходит новым фильм «Вавилон», в котором Марго Робби и Брэд Питт играют разнузданных звезд Голливуда 20-х годов, когда «фабрика грез» только набирала обороты.

По сценарию их персонажи не целуются, но Марго сама добавила в фильм актерскую импровизацию, чтобы устроить себе красивые лобызания с Брэдом.

«Этого не было в сценарии, но я подумала: «Когда еще у меня будет шанс поцеловать Брэда Питта? Я просто сделаю это», — цитирует 32-летнюю актрису издание E! News.

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