«Когда еще будет такой шанс?»: Марго Робби устроила себе на съемках поцелуй с Брэдом Питтом не по сценарию

В декабре в Америке выходит новым фильм «Вавилон», в котором Марго Робби и Брэд Питт играют разнузданных звезд Голливуда 20-х годов, когда «фабрика грез» только набирала обороты.
По сценарию их персонажи не целуются, но Марго сама добавила в фильм актерскую импровизацию, чтобы устроить себе красивые лобызания с Брэдом.
«Этого не было в сценарии, но я подумала: «Когда еще у меня будет шанс поцеловать Брэда Питта? Я просто сделаю это», — цитирует 32-летнюю актрису издание E! News.
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Робби призналась, что сцена поцелуя «была просто великолепной». Но чтобы устроить ее, актрисе пришлось уговорить режиссера картины Дэмьена Шазелла.
«Я сказала: «Дэмьен, думаю, Нелли просто подошла бы и поцеловала Джека (имена персонажей фильма. — Прим. авт.)», — рассказала она. — И Дэмьен такой: «Ну, она могла бы… Подожди, подожди. Ты просто хочешь поцеловать Брэда Питта». И я отвечаю: «О, давай, осуждай меня. Эта возможность может никогда больше не представиться». И он такой: «Это действительно сработает для персонажа», а я такая: «Думаю, что да».
А когда дело дошло до съемки этого эпизода, режиссер увидел, что сцена действительно работает, и потребовал несколько дублей. Вот уж повезло Марго! Или Брэду…