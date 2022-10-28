Новый фильм с Марго Робби и Брэдом Питтом растянули на три часа

В конце 2022 года состоится премьера нового фильма «Вавилон» - с Марго Робби и Брэдом Питтом. Российские зрители вряд ли увидят его в кино, но даже американцы не все пойдут на этот шедевр (его снял Дэмьен Шазелл, ранее получивший «Оскар» за «Ла-Ла Ленд»).
Дело в том, что хронометраж данной картины составит 3 часа и 8 минут! Некоторые западные зрители уже высказываются в социальных сетях о том, как они соскучились по 90-минутным фильмам. Вот как высидеть столько в кинотеатре?
Об этом сообщает издание Variety, отмечая, что главные актеры картины – Марго Робби и Диего Кальва – точно будут претендовать на «Оскар» за лучшие мужскую и женскую роли. А Брэд Питт и другие участники каста – на награды за роли второго плана.
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Напомним, сюжет картины разворачивается в 1920 годах, в эпоху раннего Голливуда, показывая возмутительное излишество и разврат зарождающейся «фабрики грез».