Супермен вернется: Warner Bros. ищет сценаристов для сиквела «Человека из стали»

Супермен

Генри Кавилл в роли Супермена фильме «Человек из стали» 2013 года. Фото: Global Look Press

Генри Кавилл с большой вероятностью снова наденет красный плащ.

Руководство студии Warner Bros. очень хочет вернуть Супермена в исполнении Генри Кавилла на большой экран.

У проекта, который, по сути, станет сиквелом «Человека из стали» 2013 года, уже есть продюсер, ищущий сценаристов. Воротилы кинобизнеса хотели привлечь к нему режиссера финальных фильмов «Миссия невыполнима» Кристофера Маккуорри, но тот слишком занят работой с Томом Крузом.

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Активно продвигает идею возвращения Супермена-Кавилла новая звезда кинокомиксов DC Дуэйн Джонсон. Он якобы пролоббировал появление этого персонажа в своем предстоящем фильме «Черный Адам» и хочет затем снять нечто вроде «Черный Адам против Супермена». Это был бы эпичный проект, учитывая, что суперспособности у этих двоих непобедимых силачей практически одинаковые.

Добавим, что сам Генри Кавилл ранее говорил, что готов еще много раз сыграть Супермена.

По материалам The Hollywood Reporter.

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