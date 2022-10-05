«На Байконуре осталась часть души»: завершились наземные съемки фильма «Вызов»

На космодроме Байконур завершились съемки фильма «Вызов» — того самого, для которого Юлия Пересильд и Клим Шипенко летали в космос. Осенью 2021-го киношники сняли необходимые кадры на орбите Земли и борту МКС, а сейчас закончен наземный съемочный процесс.
Работа велась в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина, а также на военном аэродроме Чкаловский и в специально созданных декорациях Центра управления полетами в санатории «Вороново».
«Мы закончили съемки на Байконуре, - рассказал режиссер Клим Шипенко. — Это важное для нас место: отсюда мы улетали, здесь мы провели три недели предподготовки. Хотя я и бывал на Байконуре до полета в космос, только сейчас с этим местом мы стали тесно связаны. Тут нас наполняли очень яркие эмоции — волнение, предвкушение, ожидание».
«Счастлива вернуться на Байконур в более спокойном режиме и привычном мне амплуа — в качестве актрисы, — добавила Юлия Пересильд. — Прошел год после полета, и у меня двоякие ощущения. С одной стороны — как будто промелькнула целая жизнь за это время, а с другой — будто бы все было совсем недавно. На Байконуре осталась часть души, поэтому хочется возвращаться сюда вновь и вновь».
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Добавим, что в съемочном процессе в космосе и на Земле активное участие принимали действующие космонавты Роскосмоса. Завершив период послеполетной адаптации к созданию картины присоединились Олег Новицкий, Петр Дубров и Антон Шкаплеров.
«Меня переполняет чувство гордости, что мне как командиру доверили слетать с двумя неопытными космонавтами. И у нас все получилось даже лучше, чем мы думали», — поделился эмоциями Антон Шкаплеров.
Напомним, «Вызов» — это первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту Земли отправился первый в истории киноэкипаж в составе опытного космонавта, режиссера и актрисы. На космической станции было отработано 12 съемочных смен, еще 50 — на земле, 3 — в самолете-лаборатории невесомости Ил-76.
Готовый фильм выйдет в широкий прокат 12 апреля 2023 года.