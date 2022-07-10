Как проходят съемки фильма «Вызов», ради которого Пересильд летала в космос

В середине октября прошлого года актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко в сопровождении космонавта Олега Новицкого вернулись на Землю после уникальных съемок в 400 километрах от нашей планеты. Они привезли с собой бесценный киноматериал, полученный на борту МКС. Такого в истории еще не было.

Но космические кадры - лишь часть того, из чего потом вырастет кинокартина. Работа над фильмом продолжается, теперь уже на Земле. Шипенко и Пересильд восстановились после экстремальных нагрузок и теперь снимают «Вызов» в привычных условиях, без невесомости.

«Даже без космоса было бы интересно»

Как мы помним, сюжет фильма строится вокруг ЧП на борту МКС - один из героев серьезно повреждает грудную клетку, что угрожает его жизни. И ему на помощь вылетает смелый кардиохирург Женя.

- По сюжету один из космонавтов получает торакальную травму, - раскрывает детали сценария Константин Эрнст, глава патронирующего съемки Первого канала. - Возвращение на Землю в этих условиях невозможно. А жить осталось месяц. Принимается решение о проведении операции на станции. И выбор падает на девушку, которая о космосе и не мечтала.

Коллегу главной героини - хирурга Николая, который готовит девушку к вылету на МКС

и проведению операции в условиях невесомости, - играет Милош Бикович, звезда фильма «Холоп».

- Для меня большая честь быть частью этого проекта, - признается серб, получивший российский паспорт и давно ставший для нас родным. - Не только потому, что это первый фильм, который снят в космосе, и не только потому, что создатели проекта - мои друзья, команда, с которой мы вместе делали такие фильмы, как «Холоп», «Хочу замуж», «Отель «Белград» и «Без границ», но и потому, что в основе «Вызова» - захватывающий сюжет, история, которая интересна, даже если бы она не была снята в космосе.

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Звездный конструктор

Наземная часть съемок проходит в натуральных интерьерах, где служат космонавты: на территории Центра подготовки космонавтов имени Гагарина и санатория «Вороново» - реабилитационного центра Минэкономразвития России. Для части сцен отстроили павильон, копирующий помещения Центра управления полетами «Роскосмоса».

- Съемки в космосе стали для нас с Климом невероятным экспериментом, - призналась Юлия Пересильд. - До нас в этом деле не было опыта, на который можно было опереться. Это тот уникальный случай, когда каждый кадр, каждая сцена и мизансцена сочиняются впервые. Это, с одной стороны, нелегко, а с другой - невероятно интересно. Вместе мы прошли трудный путь, научились понимать друг друга с полуслова. Здесь, на Земле, конечно, очень комфортно и интересно друг с другом работать. Теперь к нашей команде присоединился Милош, с которым мы до проб не были знакомы.