Названа дата выхода сиквела «Джокера» с Хоакином Фениксом

Киностудия Warner Bros назвала дату выхода сиквела «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли. Вторая часть с подзаголовком Folie a Deux («Безумие на двоих») увидит свет 4 октября 2024 года.
Об этом сообщило издание Deadline, добавив слух, что съемки продолжения начнутся уже в декабре нынешнего года.
Напомним, оригинальный «Джокер» Тодда Филлипса 2019 года стал самым кассовым фильмом в истории кино со взрослым возрастным рейтингом (1,07 миллиарда долларов в мировом прокате) и получил два «Оскара» из одиннадцати номинаций.
Добавим, что есть слух о желании Леди Гаги сняться в ожидаемом сиквеле. Она вполне может претендовать на роль подружки Джокера Харли Квинн, чтобы разделить с главным героем его безумие на двоих.
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