Названа дата выхода сиквела «Джокера» с Хоакином Фениксом

Напомним, оригинальный «Джокер» Тодда Филлипса 2019 года стал самым кассовым фильмом в истории кино со взрослым возрастным рейтингом (1,07 миллиарда долларов в мировом прокате) и получил два «Оскара» из одиннадцати номинаций.

Добавим, что есть слух о желании Леди Гаги сняться в ожидаемом сиквеле. Она вполне может претендовать на роль подружки Джокера Харли Квинн, чтобы разделить с главным героем его безумие на двоих.

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