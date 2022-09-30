Джеймс Кэмерон заложил во второй «Аватар» собственный опыт семейных отношений

72-летняя актриса Сигурни Уивер снова высказалась о сиквеле «Аватара» Джеймса Кэмерона, который получил название «Путь воды». По словам кинозвезды, во второй части будет ярко выражен мотив семьи, который активно подпитывал сам режиссер.

«Это история о семье, о наших семьях, пытающихся остаться вместе, о том, на что мы все идем, чтобы защитить друг друга и защитить то место, где мы живем, — цитирует актрису издание Variety. - Она во многом основана на семье Джима (Кэмерона, - Прим. авт.) и его радости быть в семье. Также она о том, насколько вы уязвимы, когда у вас есть дети».

В новом фильме Уивер сыграет девочку-подростка из народа на,ви по имени Кири. Артистку омолодили с помощью технологии захвата движения. Несмотря на обилие компьютерной графики, Сигурни пришлось лично участвовать в постановке множества трюков в воде и под водой. Но она говорит, что рядом были «лучшие и лучших» специалистов, следивших за ее безопасностью.