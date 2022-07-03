«Просто помолодела»: стало известного, кого сыграла Сигурни Уивер в «Аватаре-2»

Фанаты «Аватара» долго гадали, какая же роль досталась 72-летней Сигурни Уивер во втором фильме фантастической франшизы.
Все дело в том, что в первой части актриса играла доктора Грейс, руководившую программой по взаимодействию людей и жителей планеты Пандора, но в конце картины ее персонаж был убит. При этом звезда «Чужого» появилась на съемках сиквела.
И, как выяснилось теперь, Уивер сыграла не призрака и не воспоминание – у нее совершенно новая роль. И очень неожиданная. Ветеран кино перевоплотилась в девушку-подростка из народа На’ви по имени Кири, приемную дочь главных героев Джейка и Нейтири.
В новом интервью актриса поделилась, как заставила себя играть юное создание.
«Я думаю, что все мы в значительной степени помним, что чувствовали в подростковом возрасте. Я уж точно. Я была 5 футов 10 дюймов (около 177 сантиметров, - Прим. авт.) в 11 лет, — цитирует Сигурни журнал Empire. - Я точно знала, что Кири будет чувствовать себя неловко большую часть времени. Она ищет, кто она. Я была в восторге от того, что Джим (Джеймс Кэмерон, режиссер, - Прим. авт.) бросил мне этот вызов».
Сигурни Уивер. Фото: Global Look Press
Постановщик, кстати, остался доволен тем, как возрастная актриса сыграла подростка.
«Сигурни просто помолодела, — сказал он. - Она выглядела моложе, у нее было больше энергии, и она ни разу не вышла из Кири, пока работала камера. У нее были сияние на лице, легкость в походке и веселый дух».
Напомним, второй фильм франшизы «Аватар: Путь воды» должен выйти в декабре 2022 года.
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