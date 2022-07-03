«Просто помолодела»: стало известного, кого сыграла Сигурни Уивер в «Аватаре-2»

Фанаты «Аватара» долго гадали, какая же роль досталась 72-летней Сигурни Уивер во втором фильме фантастической франшизы.

Все дело в том, что в первой части актриса играла доктора Грейс, руководившую программой по взаимодействию людей и жителей планеты Пандора, но в конце картины ее персонаж был убит. При этом звезда «Чужого» появилась на съемках сиквела.

И, как выяснилось теперь, Уивер сыграла не призрака и не воспоминание – у нее совершенно новая роль. И очень неожиданная. Ветеран кино перевоплотилась в девушку-подростка из народа На’ви по имени Кири, приемную дочь главных героев Джейка и Нейтири.

В новом интервью актриса поделилась, как заставила себя играть юное создание.