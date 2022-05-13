Виват императору! Кристофер Уокен сыграет знаковую роль в сиквеле «Дюны»

«Дюна» Дени Вильнева порадовала зрителей не только впечатляющими спецэффектами, но и звездным актерским составом, где, кажется, каждый артист к месту, даже если он был раскручен в совершенно другом проекте.

Неудивительно, что к предстоящему сиквелу фильма тоже большое внимание. В нем появиться множество новых персонажей из оригинального романа, и на их места уже претендуют именитые актеры.

Так 12 мая прошла новость о том, что императора вселенной «Дюны» сыграет 79-летний голливудский актер Кристофер Уокен, плотно снимающийся в кино с 1970-х годов. Российские зрители могут помнить его по роли Всадника без головы в фильме «Сонная лощина», а также папаши, построившего бункер, в ромкоме «Взрыв из прошлого». А вообще на его счету 130 ролей в различных картинах.

О кастинге Уокена сообщает издание Deadline, но пока без официального подтверждения от киностудии. Съемки сиквела должны начаться осенью 2022 года, а выход в прокат намечен на октябрь 2023-го.

Добавим, что яркая внешность уже много лет помогает Кристоферу играть злодеев. Несмотря на возраст, он продолжает активные съемки. Его присоединение к «Дюне», несомненно, украсит и без того блестящий актерский ансамбль фантастической саги.

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