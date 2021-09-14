Режиссер «Дюны» назвал «Звездные войны» главной проблемой своей экранизации

Снявший новую версию «Дюны» режиссер Дени Вильнев постарался максимально отразить видение писателя-фантаста Фрэнка Герберта, заложенное в книге. Однако в этом процессе ему поперек горла встала франшиза «Звездные войны», которая уже много лет представляет на экране космический эпос.

«Главное, не скажу, что прям врагом, стали «Звездные войны», — цитирует режиссера портал The Wrap. — Хорошо известно, что «Звездные войны» были весьма вдохновлены «Дюной». И вот мы делаем фильм «Дюна», мы — дети «Звездных войн». Найти свою индивидуальность и донести до аудитории что-то свежее и новое, было забавным испытанием».

Вильнев добавил, что очень точно воспроизводил оставленные Гербертом визуальные описания. Он работал только с одним концепт-художником, чтобы мир планеты Арракис получился богатым и целостным.

53-летний режиссер считает, что его экранизация может и порадовать точностью фанатов романа, и быть понятной тем зрителям, которые не читали книгу. Он признался, что вся его карьера (фильмы «Враг», «Прибытие», «Бегущий по лезвию 2049») была подготовкой к тому, чтобы создать новую «Дюну».

Фильм выйдет в российский прокат 16 сентября.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.