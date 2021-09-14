Какие модные юбки не стоит носить женщинам даже с маленьким животиком, назвала Хромченко
Лера Кудрявцева
Звездный гость
Как выбрать тушь для ресниц
Видео

Режиссер «Дюны» назвал «Звездные войны» главной проблемой своей экранизации

Дени Вильневу было необходимо сделать оригинальную космическую сагу.

Режиссер «Дюны» назвал «Звездные войны» главной проблемой своей экранизации
«Дюна» Дени Вильнева Фото: Villeneuve Films

Снявший новую версию «Дюны» режиссер Дени Вильнев постарался максимально отразить видение писателя-фантаста Фрэнка Герберта, заложенное в книге. Однако в этом процессе ему поперек горла встала франшиза «Звездные войны», которая уже много лет представляет на экране космический эпос.

«Главное, не скажу, что прям врагом, стали «Звездные войны», — цитирует режиссера портал The Wrap. — Хорошо известно, что «Звездные войны» были весьма вдохновлены «Дюной». И вот мы делаем фильм «Дюна», мы — дети «Звездных войн». Найти свою индивидуальность и донести до аудитории что-то свежее и новое, было забавным испытанием».

Вильнев добавил, что очень точно воспроизводил оставленные Гербертом визуальные описания. Он работал только с одним концепт-художником, чтобы мир планеты Арракис получился богатым и целостным.

53-летний режиссер считает, что его экранизация может и порадовать точностью фанатов романа, и быть понятной тем зрителям, которые не читали книгу. Он признался, что вся его карьера (фильмы «Враг», «Прибытие», «Бегущий по лезвию 2049») была подготовкой к тому, чтобы создать новую «Дюну».

Фильм выйдет в российский прокат 16 сентября.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

«Дюна»Дени ВильнёвЗвездные войныкарьера режиссеракосмоссъемки кинофантастикаэкранизация романа