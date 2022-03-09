Флоренс Пью метит на роль принцессы в сиквеле «Дюны»

Британская актриса ведет переговоры о том, чтобы присоединиться к Тимоти Шаламе в космической киноэпопее.

Звезда фильмов «Маленькие женщины» и «Черная вдова», 26-летняя британская актриса Флоренс Пью метит в актерский состав сиквела «Дюны» Дени Вильнева.

Источники издания Deadline сообщают, что девушка ведет переговоры с создателями фильма о роли принцессы Ирулан Коррино, старшей дочери императора фантастической вселенной Дюны. По сюжету романа, главному герою, которого играет Тимоти Шаламе, нужно будет вступить в династический брак с этим персонажем, однако он останется верен своей любви из народа фременов, которую играет Зендея.

Издание отмечает, что съемки сиквела должны начаться осенью 2022 года, а премьера состоится в октябре 2023-го.

Напомним, что первая «Дюна» получила девять номинаций на «Оскар», так что Пью не может упустить такую роль. Сейчас она снимается в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер», у которого тоже насыщенный звездный состав.

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