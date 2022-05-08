Снова на коне: в «Форсаже-10» Джейсон Момоа будет гонять на мотоцикле

Джейсон Момоа отобрал монополию на мотоциклы в «Форсаже» Мишель Родригес.

7 мая актера заметили в Риме на съемках десятой части гоночной франшизы. 42-летний актер как раз выполнял трюк верхом на черном байке. При этом на нем были серебристая куртка и черные очки. Похоже, персонаж Джейсона – тот еще пижон.

Напомним, в начале 2022 года стало известно о том, что звезда «Игры престолов» и «Аквамена» присоединится к актерскому составу боевика «Форсаж-10». Позже Вин Дизель объявил, что еще одной приглашенной знаменитостью станет актриса Бри Ларсон.

«Свежая кровь» должна обновить франшизу и снова завлечь зрителей в кинотеатры. Премьера десятой части запланирована на май 2023 года.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.