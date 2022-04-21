Вин Дизель объявил о старте съемок десятого «Форсажа»

Фильм планируется выпустить в мае 2023 года.

20 апреля Вин Дизель объявил в соцсетях о начале съемок автомобильного боевика «Форсаж-10».

54-летний актер опубликовал логотип фильма — слово Fast на фоне сверкающей римской цифры X — и написал: «День первый».

Предполагается, что релиз картины состоится в мае 2023 года.

В режиссерское кресло вернулся Джастин Лин, снявший «Форсажи» с третьего по шестой, а также прошлогодний девятый. Недавно в СМИ прошла информация, что к постоянному актерскому составу присоединились такие суперзвезды, как Джейсон Момоа и Бри Ларсон.

Добавим, что это будет не последний фильм «Форсаж», планируется еще одиннадцатый. Не говоря уже о возможных спин-оффах.

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