«Добро пожаловать в семью»: Бри Ларсон присоединилась к актерскому составу «Форсажа-10»

Об этом объявил лично Вин Дизель.

Похоже, десятому «Форсажу» маловато звезд. После приглашения в кинофраншизу Джейсона Момоа, туда затянули Бри Ларсон.

10 апреля главный актер и идеолог «Форсажа» Вин Дизель сообщил в социальных сетях о том, что звезда «Капитана Марвел» присоединится к его киношной «семье».

«Вы не представляете, какой вневременной и удивительной она будет в нашей мифологии, — написал Дизель под совместным фото с Ларсон. — Помимо ее красоты, ее интеллекта, ее «Оскара», ха-ха, есть еще глубокая душа, которая добавит что-то, чего вы, возможно, не ожидали, но к чему стремились. Добро пожаловать в семью, Бри».

Напомним, ранее 32-летняя актриса сама попросилась во франшизу. Судя по всему, сумела уговорить дедушку-Дизеля взять ее покататься.

больше по теме Для персонажа Шарлиз Терон планируется отдельный фильм во франшизе «Форсаж» Сценаристы Вина Дизеля уже работают над отдельной историей для Сайфер.

Выход «Форсажа-10» намечен на май 2023 года. Детали сюжета пока держаться создателями гоночного боевика в секрете.

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