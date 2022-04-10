«Добро пожаловать в семью»: Бри Ларсон присоединилась к актерскому составу «Форсажа-10»

Похоже, десятому «Форсажу» маловато звезд. После приглашения в кинофраншизу Джейсона Момоа, туда затянули Бри Ларсон.
10 апреля главный актер и идеолог «Форсажа» Вин Дизель сообщил в социальных сетях о том, что звезда «Капитана Марвел» присоединится к его киношной «семье».
«Вы не представляете, какой вневременной и удивительной она будет в нашей мифологии, — написал Дизель под совместным фото с Ларсон. — Помимо ее красоты, ее интеллекта, ее «Оскара», ха-ха, есть еще глубокая душа, которая добавит что-то, чего вы, возможно, не ожидали, но к чему стремились. Добро пожаловать в семью, Бри».
Напомним, ранее 32-летняя актриса сама попросилась во франшизу. Судя по всему, сумела уговорить дедушку-Дизеля взять ее покататься.
Выход «Форсажа-10» намечен на май 2023 года. Детали сюжета пока держаться создателями гоночного боевика в секрете.
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