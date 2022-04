Создатели «Аватара» раскрыли название сиквела и анонсировали его трейлер

На прошедшей в Лас-Вегасе киновыставке CinemaCon были раскрыты новые подробности сиквела «Аватар» Джеймса Кэмерона, который зрители ждали еще в 2014 году, но он выйдет только в декабре 2022-го.

Во-первых, вторая часть получила официальное название — Avatar: The Way of Water («Аватар: Путь воды»).

Во-вторых, посетителям выставки эксклюзивно показали минутный трейлер картины, в котором почти не было диалогов — только красивые пейзажи планеты Пандора. Для просмотра зрителям выдали 3D-очки, чтобы кадры показались еще более невероятными.

Как передает издание Variety, гости увидели кристально чистые голубые моря и озера, а также народ на’ви, который взаимодействует с различными животными, напоминающими китов и пеликанов. Сообщается, что трейлер появится в кинотеатрах 6 мая.

Сиквел продолжит историю главных героев первой части спустя десять лет. У них уже родились дети, и эта семья стала главным оплотом для землянина, который продолжил жить в теле представителя на’ви. Тема семьи будет активно развиваться во втором, третьем, четвертом и пятом «Аватарах».

Режиссер отметил, что его новый фильм «разработан для самого большого экрана и самого захватывающего 3D из доступных». Кэмерон добавил, что «намерен проверить пределы того, на что способно кино».

Издание добавило, что компания Disney планирует перевыпустить первый «Аватар» в кино в сентября 2022 года — чтобы напомнить зрителям сюжет и подогреть ожидания публики перед новой премьерой.

