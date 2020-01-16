Марианская впадина, Кейт Уинслет и новые технологии: как снимают «Аватар 2»

Мы собрали всё, что известно на этот день о продолжении франшизы Джеймса Кэмерона.

В начале 2020 года создатели легендарного фантастического фильма «Аватар» показали зрителям иллюстрации, позволяющие понять, насколько зрелищным будет первый из его сиквелов.

Между тем, выхода этой ленты, которая, по слухам, будет называться «Аватар 2: Путь воды», нам придется ждать еще долго – она выйдет на экраны лишь 17 декабря 2021-го. Последующие три части будут выходить одна за другой, с разницей в два года.

Но почему же между оригиналом и продолжением образовался промежуток длиной в целых 12 лет?

Режиссер Джеймс Кэмерон объясняет это просто: никаких задержек в съемочном процессе не было и все эти годы работа буквально кипела, однако процесс создания подобного фильма технологически настолько сложен, что сделать это быстрее никак нельзя.

Надеемся, что вы успели соскучиться по Джейку Салли, и будете ждать выхода продолжения франшизы вместе с нами. А для того, чтобы скрасить ожидание, портал Teleprogramma.pro предлагает вспомнить, что известно о новом «Аватаре» на данный момент.

За шесть лет — четыре новых «Аватара»

По словам режиссера, объем работы над таким масштабным проектом, как «Аватар», можно приравнять к созданию двух с половиной обычных анимационных фильмов.

Сперва были написаны сценарии для всех четырех сиквелов. Хитрый Кэмерон поручил это дело сразу четырем писателям: Рику Яффе, Аманде Сильвер, Джошу Фридману и Шейну Салерно.

На протяжении примерно семи месяцев режиссер и сценаристы встречались и вместе расписывали каждую сцену в каждом фильме. Специально для того, чтобы писатели не расслаблялись, он до последнего дня не говорил им о том, кто над каким фильмом в итоге будет работать.

И вот, сценарии готовы, актерский состав укомплектован и 25 сентября 2017 года официально начались съемки. С тех пор и до сегодняшнего дня команда Кэмерона успела снять вторую и третью части франшизы, часть четвертой, а также почти завершила работу с лайв-экшном.

Премьера фильма «Аватар 2» намечена на 17 декабря 2021 года, «Аватар 3» — на 22 декабря 2023 года. Если эти два фильма окажутся успешными, то 19 декабря 2025 года мир увидит «Аватар 4», а 17 декабря 2027 года — «Аватар 5».

Новые технологии и кадры из Марианской впадины

Многие из тех, кто в 2009 году посмотрел первый «Аватар» в кинотеатре, помнят, что его показывали в 3D. Это добавляло картине реалистичности, но был один минус — у многих зрителей после едва ли не трех часов 3D-видео начинала болеть голова.

Кэмерон пришел к выводу, что проблему поможет решить технология ускоренной съемки HFR (high frame rate) — при частоте 48 кадров в секунду нагрузка на глаза снизится и неприятный эффект пропадет. Итоговый результат, уверен Кэмерон, зрителя порадует. «Если 3D-кино стало окном в реальность, то HFR избавляет нас от стекла в нем», — заявил обладатель «Оскара» и множества других наград.

Воплотить планы относительно ускоренной съемки в жизнь режиссер смог благодаря новой кинокамере «Венеция», разработанной по его просьбе инженерами корпорации Sony. Именно она, возможно, спускалась с Кэмероном и в Бездну Челленджера — самую глубокую точку Марианской впадины.

Семейные ценности На’ви

Кадры из этого загадочного уголка планеты зрители смогут узреть, возможно, уже в «Аватаре 2», ведь, судя по иллюстрациям и слухам, именно в водной стихии будут разворачиваться многие события фильма.

Также сообщалось, что кроме уже знакомой планеты Пандора главные герои — Джейк и Нейтири — будут исследовать новые миры, параллельно занимаясь воспитанием восьмилетней дочери.

В начале 2019 года режиссер рассказывал о том, что сюжет фильма будет сосредоточен на семейных ценностях, в частности, будут показаны ссоры родителей и то, как воспринимает происходящее девочка.

В новом «Аватаре» снялись Кейт Уинслетт и Вин Дизель

Что касается актеров, то основной состав остался прежним. Сэм Уортингтон сыграл морпеха Джеймса Салли, прибывшего на Пандору в качестве завоевателя, но затем решившего встать на ее защиту и присоединиться к ее народу.

Зои Салдана исполнила роль возлюбленной Джека — Нейтири, Сигурни Уивер — роль ученого, доктора Грейс Аугустин.

Есть в команде и новички. Так, на экране мы увидим актрису Кейт Уинслет в роли Рональ, и героя боевиков Вина Дизеля, чье имя в фильме пока неизвестно. Интересно будет понаблюдать за игрой еще одного нового актера — кучерявого новозеландского комика, участника дуэта «Полет Конкордов» Джемейна Клемента.

А вы собираетесь посмотреть «Аватар 2» в декабре 2021 года?